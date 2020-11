Das KTM-Team muss wegen eines positiven Corona-Tests einen Fahrerwechsel für das MotoGP-Saisonfinale am Wochenende in Portugal vornehmen. Der finnische KTM-Testpilot Mika Kallio ersetze deshalb im letzten WM-Lauf in Portimao den Spanier Iker Lecuona, wie der Rennstall am Dienstag mitteilte.