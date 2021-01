Motorrad: WM-startet mit Katar-Doppel, Übersee-Rennen verschoben

In der Motorrad-WM 2021 gibt es wegen der Coronavirus-Pandemie ein paar Änderungen. Die beiden ursprünglich im April geplanten Rennwochenenden in Argentinien und den USA wurden in die zweite Jahreshälfte verschoben. Los geht die Saison mit zwei statt nur einem Rennen in Katar. Das Österreich-Rennen blieb vorerst am 15. August im Kalender, der aktuell 19 Rennen vorsieht. Das Finale erfolgt am 14. November in Valencia.

Gestartet wird die Saison wie vorgesehen am 28. März in Katar. Eine Woche später steht ein zweiter Grand Prix im Golfstaat auf dem Programm, ehe es am 18. April in Portugal auf der Strecke von Portimao weitergeht. Vor dem Start in die Saison gibt es am 3. und 4. März zwei Testtage in Katar.