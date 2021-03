Motorradfahrer bei Unfall in Tirol schwer verletzt

54-Jähriger prallte auf Kreuzung gegen Pkw

Ein 54-jähriger Motorradfahrer hat am Mittwoch bei einem Unfall in Weer in Tirol (Bezirk Schwaz) schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, war der Biker auf einer Kreuzung mit dem Pkw eines 35-Jährigen zusammengestoßen. In der Folge stieß der 54-Jährige gegen einen weiteren stehenden Pkw, stürzte von seinem Motorrad und prallte gegen ein drittes Auto. Der Motorradfahrer musste mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.