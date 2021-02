Motorradfahrerin bei Unfall in Wien-Hietzing schwer verletzt

59-Jährige wollte mit Bike aus Parklücke fahren und geriet auf Gegenfahrbahn - BILD

Eine 59-jährige Motorradfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Wien-Hietzing bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt worden. Laut Polizeisprecher Marco Jammer wollte die Frau gegen 15.00 Uhr mit ihrem Bike in der Wolkersbergenstraße aus einer Parklücke fahren und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Eine 52-Jährige konnte ihren Pkw nicht mehr abbremsen, das Auto prallte frontal gegen das Motorrad.

Die Lenkerin des Einspurers erlitt dabei laut dem Sprecher der Wiener Berufsrettung, Andreas Huber, mehrere Brüche, Prellungen und Rissquetschwunden. Die Rettung brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden.