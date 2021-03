Motorrollerproduzent Piaggio 2020 mit gebremstem Gewinn

Überschuss ging von 46,7 auf 31,3 Mio. Euro zurück - Umsatz fiel um 13,6 Prozent auf 1,31 Mrd. Euro - Konzern plant 2021 elf neue Zweirad-Modelle

Der italienische Motorrollerproduzent Piaggio hat das Jahr 2020 mit einem Gewinnrückgang von 46,7 Mio. Euro auf 31,3 Mio. Euro abgeschlossen. Der Umsatz sank um 13,6 Prozent auf 1,31 Mrd. Euro, wie der Konzern am Dienstag in einer Presseaussendung mitteilte. Die Ausgaben gingen um 14,9 Prozent auf 301,5 Mio. Euro zurück.

Piaggio verkaufte 2020 weltweit 482.700 Fahrzeuge. Trotz der Pandemie meldete der toskanische Konzern in Asien ein Plus von 9,4 Prozent. Der Konzern will einer Dividende in Höhe von 2,6 Cent pro Aktie ausschütten.

2021 plant Piaggio elf neue Zweirad-Modelle. Der Motorroller Vespa feiert heuer seinen 75. Geburtstag und die zu Piaggio gehörende Motorradmarke Moto Guzzi begeht das 100. Jubiläum. Der Konzern will an seinem Hauptsitz im toskanischen Pontedera einer Abteilung für E-Mobilität einrichten.