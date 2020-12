Motorsport: 14-jähriger Australier in Ferraris Jungpiloten-Akademie

Österreicher Charlie Wurz war einer der sechs Finalisten in Maranello

Der 14-jährige Australier James Wharton hat das Aufnahmeverfahren in die Ferrari-Jungpiloten-Akademie gewonnen. Das gab der italienische Sportwagenhersteller nun bekannt. Wharton bekommt Rennauftritte in der Formel 4 sobald er 15 Jahre alt ist. Auch der Österreicher Charlie Wurz, Sohn des früheren Formel-1-Piloten Alexander Wurz, war einer der sechs Finalisten in Maranello gewesen. Aus der Ferrari-Akademie hat es zuletzt Mick Schumacher in die Formel 1 geschafft.

(In APA329 ist bei Charlie Wurz das Wort "ältester" zu streichen)