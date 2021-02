Motorsport: Auer beendete Zusammenarbeit mit BMW nach einem Jahr

Hybrid-Allianz von Peugeot und BMW beendet Der französische Autobauer PSA Peugeot Citroen hat seine Allianz mit BMW zum Bau von Hybridfahrzeugen auch offiziell für beendet erklärt. Entwicklungsvorstand Guillaume Faury sagte am Montag am Rande einer Pressekonferenz in Paris, es werde keine weitere Zusammenarbeit und keine gemeinsam entwickelten Produkte geben. "Wir machen getrennt damit weiter, womit wir begonnen haben. Es wird keinen Ort der gemeinsamen Produktion geben."