Motorsport: Außenseiter McDowell gewann nach Unfallserien in Daytona

Weißrusse Grischin gewann Freestyle-Springen Freestyler Alexej Grischin hat für Weißrussland das erste Gold bei Olympischen Winterspielen gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich am Donnerstag auf der Schanze am Cypress Mountain nach zwei Sprüngen mit 248,41 Punkten durch. Zweiter wurde mit einem Rückstand von nur 1,2 Punkten Jeret Peterson aus den USA, Bronze ging an den Chinesin Liu Zhongqing.