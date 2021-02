Motorsport: Binder, Habsburg gewannen asiatische Le-Mans-Serie

Rene Binder, Ferdinand Habsburg und der Chinese Yifei Ye haben die vier Rennen umfassende, asiatische Le-Mans-Serie gewonnen. Damit sicherte das Trio mit den beiden Österreichern dem G-Drive-Team auch die automatische Einladung zum 24-Stunden-Klassiker im Juni in Le Mans. Nach zwei Siegen eine Woche davor in Dubai genügten Binder, Habsburg und Ye mit ihrem LMP2-Aurus 01 auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi die Plätze zwei und vier zum Gesamtsieg.

Binder wird aber mit einer französischen Mannschaft (Duqueine) an der im April beginnenden, europäischen Le-Mans-Serie teilnehmen. Der 29-jährige Tiroler plant, danach am 12./13. Juni auch beim eigentlichen Motorsport-Klassiker in Frankreich am Start zu sein.