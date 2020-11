Motorsport: Dritter DTM-Titel für Rast 2 - Meinung Auer, Eng

Stimmen der Österreicher nach dem DTM-Finale:

Lucas Auer (BMW-Fahrer): "Das war eine Saison mit Höhen und Tiefen. Absolutes Highlight war mein Sieg auf dem Lausitzring. Gegen Ende hatten wir dann leider nicht mehr die Mittel, um an diesen Erfolg anknüpfen zu können."

Philipp Eng (BMW-Fahrer): "Mit diesem Rennen geht für mich ein sehr charakterbildendes Jahr zu Ende, in dem nicht viel geklappt hat, wenn ich ehrlich bin. Ich habe schon im Qualifying und auch in den letzten Rennrunden versucht, jeden Meter im BMW M4 DTM zu genießen, denn wer weiß, ob und wann ich noch einmal ein so schnelles Rennauto fahren werde. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die nächsten Herausforderungen in meiner Karriere. Ich bin noch jung und habe in den kommenden Jahren viel vor."