Motorsport: Dritter DTM-Titel für Rast nach siebentem Saisonsieg

Titelverteidiger Rene Rast hat sich mit seinem siebenten Saisonsieg zum dritten Mal den Titel im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) gesichert. Der Deutsche gewann am Sonntag den letzten Saisonlauf in Hockenheim klar vor seinem schärfsten Rivalen Nico Müller. Der Schweizer hatte seinen Rückstand auf Rast am Samstag durch einen Erfolg vor dem Gesamtführenden noch verkürzt, im finalen Lauf der Saison war Müller gegen seinen Audi-Markenkollegen aber chancenlos.

Der schnellste Österreicher zum Abschluss war BMW-Pilot Philipp Eng an der zehnten Stelle. Ferdinand Habsburg, Mitte Oktober in Zolder als Dritter erstmals auf dem Podest, wurde nur 14., im Gesamtklassement belegte der Audi-Fahrer als bester des rot-weiß-roten Trios Rang zehn. Klettwitz-Sieger Lucas Auer landete im letzten Rennen als 16. am Ende des Feldes.