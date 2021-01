Motorsport: DTM ab Juni mit acht Stationen - Spielberg im September

Die reformierte DTM startet erst Mitte des Jahres in die neue Saison. Der Auftakt der Rennserie, in der erstmals GT3-Sportwagen fahren werden, ist vom 18. bis 20. Juni in Monza geplant. Ursprünglich war der Auftakt für Ende Mai im russischen St. Petersburg geplant. Insgesamt sind acht Rennwochenenden vorgesehen, wie die DTM am Freitag bekanntgab.

Vier Rennwochenenden finden auf deutschen Strecken statt: Norisring, Lausitzring, Nürburgring und das Finale Anfang Oktober auf dem Hockenheimring. Zudem geplant: Zolder, Spielberg und Assen - in der Steiermark ist man vom 3. bis 5. September zu Gast.