Motorsport: DTM-Chef Berger: Keine Details zu künftigen Teams

DTM-Chef Gerhard Berger will sich zu den künftigen Teams für die Saison 2021 noch nicht äußern. "Details kann ich noch nicht beantworten", sagte der Boss des Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) am Freitag am Rande des Saisonfinales in Hockenheim. Eine Anzahl der Rennställe wolle er "gar nicht" nennen. "Die Einschreibefrist gilt noch ein paar Monate." Als zufriedenstellenden Wert hatte der frühere Formel-1-Pilot aus Österreich im Vorfeld rund ein Dutzend genannt.

Die DTM richtet sich neu aus. Für 2021 bekommt sie ein verändertes technisches Reglement auf Basis der GT3-Sportwagen. Künftig soll die DTM auch als Plattform mit fünf Säulen wachsen. Sie soll umfassen: die vollelektrische DTM Electric, die DTM Trophy für Talente, DTM Esports für den digitalen Motorsport und weiter die DTM Classic mit historischen Autos. "Die DTM ist die Hauptserie", betonte Berger. "Sie ist der Kern der Plattform."