Motorsport: Este Tänak gewann Finnland-Rallye

Finnland unterliegt bei Eishockey-WM Dänemark Nach dem überraschenden Auftakt-Sieg von Gastgeber Deutschland bei der Eishockey-WM gegen die USA hat es auch am zweiten Tag eine Sensation gegeben. Mitfavorit Finnland musste sich in der Deutschland-Gruppe D Dänemark mit 1:4 geschlagen geben. In Gruppe B gab es hingegen zwei Favoritensiege: Kanada schlug Italien 5:1 und die Schweiz setzte sich gegen Lettland mit 3:1 durch.