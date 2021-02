Motorsport: Ex-Formel-1-Pilot Magnussen fährt ab 2022 Langstrecken-WM

Däne erhielt Vertrag bei Peugeot

Der dänische Autorennfahrer Kevin Magnussen, der seinen Platz beim Formel-1-Rennstall Haas am Saisonende verloren hat, engagiert sich ab 2022 in der Langstrecken-WM. Er erhielt laut Mitteilung vom Montag einen Platz im Peugeot-Team, das mit seinem Hypercar nächstes Jahr in diese Serie zurückkehrt. Unter den sechs weiteren designierten Fahrern, die auch die 24 Stunden von Le Mans bestreiten werden, finden sich mit Paul di Resta und Jean-Eric Vergne weitere Ex-F1-Piloten.