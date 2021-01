Motorsport: Ferrari hat erstmals Fahrerin in Akademie aufgenommen

16-jährige Niederländerin Weug kommt in Formel 4 zum Zug

Ferrari hat am Freitag erstmals die Aufnahme einer Fahrerin in seine Fahrer-Akademie bekanntgegeben. Die 16-jährige Niederländerin Maya Weug kommt vom Gokart-Sport, sie wird heuer in der vom Weltverband (FIA) anerkannten Formel 4 antreten. "Das ist ein Schlüsselmoment in der Geschichte der Scuderia Ferrari und seiner Akademie", sagte Teamchef Mattia Binotto. Aus der Ferrari-Akademie sind u.a. die aktuellen Formel-1-Fahrer Charles Leclerc und Mick Schumacher hervorgegangen.