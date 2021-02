WM-Zweikampf Ferrari - Red Bull zeichnet sich ab Ferrari und deren neuer Liebling Fernando Alonso haben ihre Rolle als WM-Favoriten in der Formel 1 am Sonntag unterstrichen. Lediglich Red Bull hatte den Italienern zum Auftakt in Bahrain Paroli geboten, Jungstar Sebastian Vettel war allerdings von einer defekten Zündkerze gestoppt worden. Das WM-Rennen könnte dennoch zu einem Zweikampf werden, sollten McLaren und Mercedes nicht in Bälde aufholen.