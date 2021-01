Ferdinand Habsburg wird Ende dieses Monats wieder ein Langstreckenrennen bestreiten: Der 23-jährige Urenkel von Österreichs letztem Kaiser Karl I. wird am 30. und 31. Jänner den 24-Stunden-Klassiker in Daytona bestreiten, wie das dänische High-Class-Racing-Team am Donnerstag mitteilte. Habsburg teilt sich das Steuer des Oreca-07-LMP2-Boliden mit seinem polnischen DTM-Rivalen Robert Kubica sowie den beiden Dänen Anders Fjordbach und Dennis Andersen.