Motorsport: Le-Mans-Doppelsieg für Habsburg und Binder in Dubai

Damit vor zwei Finalläufen der asiatischen Serie klare Tabellenführung für die beiden Österreicher - Bachler nach Pole 9. in GT-Klasse

Ferdinand Habsburg und Rene Binder ist zum Auftakt der asiatischen Le-Mans-Serie im Dubai Autodrome ein Doppelsieg gelungen. Einen Tag nach ihrem Premieren-Erfolg setzten sich die beiden Österreicher von G-Drive Racing zusammen mit dem Chinesen Yifei Ye in ihrem LMP2-Aurus 01 auch im zweiten Rennen am Sonntag souverän von der Spitze aus durch. Sie führen damit zur Halbzeit der Serie die Gesamtwertung klar an.

In der stark besetzten GT-Klasse wurde der Steirer Klaus Bachler im Porsche 911 GT3-R am Samstag 15. und am Sonntag aus der "Pole" und nach schnellster Rennrunde Neunter. Die Serie wird kommenden Freitag und Samstag in Abu Dhabi mit zwei weiteren Vierstunden-Rennen abgeschlossen.