Motorrad-Pilot Franco Morbidelli aus dem Yamaha-Team wird ab 3. Dezember die letzte WM-Rallye des Jahres in Monza bestreiten. Der 25-Jährige wird für das Hyundai Rally Team Italia an den Start gehen. "Das ist eine wunderbare Chance, unter den besten Fahrern der Welt in einem anderen Sport anzutreten", sagte Morbidelli, der vergangene Woche den MotoGP-WM-Lauf in Valencia gewann und am Sonntag in Portimao Platz zwei in der WM-Wertung verteidigen will.