Tiroler in ELMS mit Duqueine Engineering

Rene Binder geht in der European Le Mans Series mit einem neuen Team in die Saison. Der 29-jährige Tiroler fährt heuer in der Prototypenklasse LMP2 für den französischen Rennstall Duqueine Engineering, gab sein Management am Samstag bekannt. Vor dem Meisterschaftsstart am 18. April in Barcelona bestreitet Binder in der Asian Le Mans Series mit G-Drive Racing zwei Rennen in Dubai und Abu Dhabi.