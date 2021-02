Motorsport: Rennkalender der siebenten Formel-E-Saison

Der vorläufige Rennkalender der erstmals als WM geführten Formel E vor deren siebenter Saison (Änderungen und Ergänzungen je nach Pandemie-Situation möglich):

26.2.: E-Prix Saudi-Arabien in Diriyah (1. Rennen) 27.2.: E-Prix Saudi-Arabien in Diriyah (2. Rennen) 10.4.: E-Prix Italien in Rom 24.4.: E-Prix Spanien in Valencia 8.5.: E-Prix Monaco in Monte Carlo 22.5.: E-Prix Marokko in Marrakesch 5.6.: E-Prix Chile in Santiago de Chile (1. Rennen) 6.6.: E-Prix Chile in Santiago de Chile (2. Rennen) Endstand Saison 2019/20: 1. Antonio Felix da Costa (POR) DS Techeetah - 2. Stoffel Vandoorne (BEL) Mercedes-Benz EQ - 3. Jean-Eric Vergne (FRA) DS Techeetah. Weiter: 9. Maximilian Günther (GER) BMW i Andretti