MSF: Rebellen in Zentralafrika erobern Stadt an der Grenze zum Kongo

Tausende auf der Flucht

Bewaffnete Rebellen haben in der Zentralafrikanischen Republik laut der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) das südöstlich gelegene Städtchen Bangassou eingenommen. Tausende Bewohner flohen demnach vor den Angreifern über die nahe Grenze in die benachbarte Republik Kongo.

MSF habe vor Ort rund ein Dutzend Verwundeter medizinisch versorgt. Die Sicherheitslage verschlechtere sich von Tag zu Tag, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung des MSF-Regionalchefs Emmanuel Lampaert. In einem Land mit chronischem Mangel an medizinischer Versorgung werde der Zugang zu ärztlicher Hilfe für viele Bewohner nun noch schwieriger.

Die Organisation, die seit dem 21. Dezember vergangenen Jahres mehr als 110 Verwundete behandelt hat, hatte selbst einen ihrer Mitarbeiter durch einen Überfall verloren. In dem afrikanischen Binnenstaat wurden inmitten eines bewaffneten Konflikts am 27. Dezember ein neuer Präsident und ein neues Parlament bestimmt. Dabei kam es auch zu Übergriffen bewaffneter Rebellen. Das Land verfügt über reiche Mineralienvorkommen, ist aber trotzdem verarmt und seit Jahren von Konflikten und Umstürzen gebeutelt.

Eine Allianz von Rebellen lieferte sich zuletzt immer wieder Kämpfe mit Sicherheitskräften und UN-Soldaten. Ruanda und Russland schickten jüngst Truppen und Militärberater in das Land. Die Rebellenallianz wird laut der UN-Mission Minusca von Ex-Präsident François Bozizé unterstützt und hatte zum Ziel, den Wahlprozess in dem Land mit rund 4,7 Millionen Einwohnern zu stoppen. Bozizés Kandidatur wurde vom Verfassungsgericht zurückgewiesen. Als stärkster Oppositionskandidat trat Ex-Regierungschef Anicet-Georges Dologuélé gegen Amtsinhaber Faustin-Archange Touadéra an, der ein zweites Mandat anstrebt.

Die Wahlergebnisse sollen am 19. Jänner veröffentlicht werden. Hat keiner der Kandidaten eine Mehrheit von über 50 Prozent erreicht, steht eine zweite Wahlrunde am 14. Februar an. Eine Koalition von zehn Oppositionskandidaten forderte angesichts der von Unsicherheit und Betrug überschatteten Wahl eine Annullierung des Urnengangs.