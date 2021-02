Münchener Rück trotz Coronaschäden mit Milliardengewinn

Munich Re peilt 2013 knapp 3 Mrd. Euro Gewinn an Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re rechnet im laufenden Jahr nicht mit einer Wiederholung seines Erfolgs von 2012. "Für 2013 streben wir ein Ergebnis von annähernd drei Milliarden Euro an", sagte Vorstandschef Nikolaus von Bomhard am Dienstag bei der Bilanzvorlage in München.