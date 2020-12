Münchener Rück will in nächsten fünf Jahren kräftig wachsen

Durch Corona-Effekt heuer erwarteter Nettogewinn mehr als halbiert

Die Münchener Rück will in den kommenden fünf Jahren auf Wachstumskurs gehen. Der weltgrößte Rückversicherer will den Gewinn je Aktie bis 2025 um mindestens fünf Prozent pro Jahr steigern, die Dividende soll "in normalen Jahren" ebenfalls um mindestens fünf Prozent erhöht werden, mindestens aber stabil bleiben, wie Vorstandschef Joachim Wenning am Dienstag auf einem Kapitalmarkttag ankündigte.

Die Eigenkapitalrendite (RoE) soll auf zwölf bis 14 Prozent steigen. Die Rückversicherung soll dazu in gleichen Maße beitragen wie die Erstversicherungs-Tochter Ergo. In der Kapitalanlage will die Münchener Rück die Niedrigzinsen mit mehr Investitionen in alternative Anlagen und Firmenkredite wettmachen - sonst drohe ein Rückgang der Anlagerendite um mindestens 0,1 Prozentpunkte pro Jahr.

Basis für die Ziele ist das Ergebnis dieses Jahres ohne die Belastungen durch die Coronapandemie von bisher 3,5 Mrd. Euro. Ohne den Corona-Effekt hätte die Münchener Rück ihr Ziel eines Nettogewinns von 2,7 Mrd. Euro nach eigenen Angaben erreicht, wegen der Krise stehen voraussichtlich aber nur 1,2 Mrd. Euro zu Buche. 2021 sollen es schon 2,8 Mrd. Euro sein. Der erwartete Gewinnanstieg auf mehr als drei Mrd. Euro in den Jahren bis 2025 soll auch aus höheren Beitragseinnahmen kommen. Allein im Kerngeschäft, der Schaden- und Unfall-Rückversicherung, sollen die Beiträge um fast ein Drittel auf 31,5 (2020 erwartet: 24) Mrd. Euro wachsen, in der Leben- und Kranken-Sparte um vier Prozent pro Jahr auf 15 (2020 erwartet: 12,5) Milliarden.