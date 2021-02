Muezzin-Störaktion - Ermittlungen gegen Organisator Nagel eingestellt

Ehemaliger PEGIDA-Sprecher war wegen des Verdachts der Verhetzung angezeigt worden - Lautsprecheraktion im November 2020 mit Maschinengewehrsalven und antiislamischen Parolen

Jene Störaktion im November vergangenen Jahres, bei der Straßenzüge in Wien-Josefstadt via Lautsprecher mit Gewehrsalven, Muezzin-Gebetsrufen und Parolen gegen Islamisierung beschallt wurden, wird für den Organisator wohl keine strafrechtlichen Konsequenzen zeitigen. Die Ermittlungen gegen den ehemaligen PEGIDA-Sprecher und rechten Publizisten Georg Immanuel Nagel sind eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch eine entsprechende Mitteilung Nagls bestätigt.

Der Veranstalter der Demo war wegen des Verdachts der Verhetzung angezeigt worden. Er hatte am 8. November, also wenige Tage nach dem Terroranschlag in Wien am 2. November, in den Morgenstunden eine Kundgebung mit zehn Personen unter dem Titel "Toleranz und Vielfalt" angemeldet. Im Verlauf der Aktion wurden auch Maschinengewehrsalben und antimuslimische Parolen wiedergegeben. Die Demo wurde letztlich von der Polizei beendet.

Nagl zeigte sich in einer an die APA übermittelten Stellungnahme erfreut: Das "absurde Ermittlungsverfahren", das wegen seiner "satirischen Kunstaktion" geführt worden sei, sei "endlich" eingestellt worden. "Selbstverständlich gab es niemals einen wirklichen Anfangsverdacht. Es ist klar, dass das Verfahren nur wegen dem medialen Druck eingeleitet wurde", zeigte er sich überzeugt: "Es spricht jetzt jedenfalls nichts mehr dagegen, die Josefstädter ab heute jeden Sonntagmorgen mit Muezzin-Rufen und anderen Klangereignissen zu beglücken. Im Rahmen von Toleranz und Vielfalt kann ja wirklich niemand etwas dagegen haben."