Muslimbrüder in Österreich offiziell nicht vertreten

Die Muslimbruderschaft, in deren angeblichen Einrichtungen Montagfrüh Razzien durchgeführt worden sind, gibt es in Österreich nicht offiziell. Dennoch soll die islamistische Bewegung durch andere Vereine vernetzt sein, warnte eine umstrittene Studie der George Washington Universität vor drei Jahren. Vonseiten der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) wusste man auf APA-Anfrage vorerst nichts von Durchsuchungen in von ihr unterstellten Einrichtungen.

Erstellt hatte die Studie Lorenzo Vidino, Direktor des Program on Extremism der George Washington Universität, in Zusammenarbeit mit der Uni Wien, dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) sowie dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Er warnte in seinem Report, dass der Organisation nahestehende Personen und Organisationen Schlüsselpositionen für das Leben von muslimischen Zuwandern in Österreich einnehmen würden. Diese verfügten über "beträchtliche Verbindungen und Einfluss".

"Aufgrund ihrer starken Vernetzung und professionellen Struktur, sind Anhänger der Ideologie der Muslimbruderschaft bzw. ihr nahestehende Organisationen in den vergangenen Jahrzehnten vermehrt zu Ansprechpartnern für westliche Eliten innerhalb der muslimischen Community geworden", erklärte Studienautor Vidino, der sich mit den Aktivitäten muslimbrudernaher Organisationen im Westen sowie mit Mobilisierungsdynamiken dschihadistischer Netzwerke beschäftigt.

Laut Vidino haben der Muslimbruderschaft nahestehende Personen und Organisationen Schlüsselpositionen für das Leben von muslimischen Zuwandern in Österreich übernommen. So stehe etwa die IRPA - sie ist für die Ausbildung von islamischen Religionslehrern verantwortlich und gehört zur Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) - aufgrund verschiedener Verbindungen zur Muslimbruderschaft "zweifellos unter deren Einfluss", hieß es. Kritik an der Behauptung kam umgehend von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ).

"Die Mehrheit der in Österreich lebenden Muslime ist weder an Muslimbrüdern noch an sonstigen Vereinigungen interessiert bzw. werden durch diese vertreten", hieß es damals vonseiten der IGGiÖ. Auch die in der Studie erwähnte Muslimische Jugend (MJÖ) wehrte sich und erwog rechtliche Schritte. Und auch die SPÖ bestritt angebliche Querverbindungen zwischen der Partei und der Muslimbruderschaft.

Offizielle Österreich-Ableger der Muslimbruderschaft gibt es zwar nicht. Europäische Organisationen, die der Muslimbruderschaft nahestehen, finden aber in der "Föderation der Islamischen Organisationen in Europa" (FIOE) mit Sitz in Brüssel ihren Dachverband.