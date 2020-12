Muslimbrüder - Sichtung von beschlagnahmtem Material

Verdacht der Bildung einer terroristischen Organisation und der Terrorfinanzierung

Nach den Razzien unter dem Decknamen "Luxor" gegen mutmaßliche Mitglieder der Muslimbrüder und der Hamas sind die Ermittler derzeit mit dem Auswerten des Materials beschäftigt, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft Graz am Mittwoch. In Steiermark, Niederösterreich, Kärnten und Wien erfolgten rund 60 Hausdurchsuchungen, ermittelt wird gegen ungefähr 70 Personen wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Organisation und der Terrorfinanzierung.

Derzeit warte die Anklagebehörde auf Bericht und Ergebnisse, da "massenhaft Datenträger" gesichtet werden müssen, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft auf APA-Anfrage erklärte. Die Aktion fand unter dem Decknamen "Luxor" am 9. November statt. Einen direkten Zusammenhang zwischen dem Terroranschlag in Wien eine Woche zuvor und der Aktion stellten die Verantwortlichen in Abrede.