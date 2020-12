Muti dirigiert "Cosi fan tutte" in Turin

Koproduktion mit Wiener Staatsoper soll im kommenden Februar gezeigt werden

Riccardo Muti wird im Februar erstmals das Orchester und den Chor des Teatro Regio in Turin dirigieren. Aufgeführt wird Mozarts "Cosi fan tutte" unter der Regie von Mutis Tochter Chiara - jene Koproduktion zwischen Neapel und der Wiener Staatsoper, die im Haus am Ring im heurigen Covid-Mai abgesagt werden musste und nun 2021 beim Japan-Gastspiel gezeigt werden soll. Dies kündigte der Intendant des Turiner Theaters, Sebastian Schwarz, laut Medienangaben vom Montag an.

Fünf Aufführungen von "Cosi fan tutte" sind im Februar geplant. Noch unklar ist, ob Zuschauer zugelassen werden können, oder nicht. Die italienischen Theater sind seit dem 26. Oktober geschlossen. Das Turiner Theater fiebert auch einem Weihnachtskonzert des Dirigenten Gianandrea Noseda am Mittwoch entgegen. Am 1. Jänner ist ein Neujahreskonzert von Daniel Oren vorgesehen. Beide Konzerte werden gestreamt.