Muti stellte Reality-Doku mit jungen Dirigenten vor

Fünfteiliger Film wird ab dem 11. Dezember gezeigt

Riccardo Muti hat einen fünfteiligen Dokumentarfilm mit jungen Dirigenten vorgestellt. "Riccardo Muti Academy" heißt die von Timvision produzierte Reality-Doku, die ab dem 11. Dezember gezeigt wird. Zwei Wochen lang haben Videokameras den Maestro bei den Proben mit seinem Jugendorchester "Luigi Cherubini" sowie bei der Wahl von vier jungen Dirigenten für die "Italian Opera Academy" gefilmt, die Muti 2015 in seinem Wohnort, der Adria-Stadt Ravenna, gegründet hat.

"Ich schätze die Jugendlichen, von denen ich harte Arbeit und Opferbereitschaft einfordere, da dies wesentliche Eigenschaften für ihr künstlerisches Schaffen sind", sagte Muti laut der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Mittwochausgabe).

Der 79-jährige Muti kritisierte, dass die italienische Politik die Kultur sich selbst überlassen habe. "Es gibt wenige Orchester, die Theater sind sich selbst überlassen, die Politik ist abwesend", sagte Muti. Italien fördere seine Talente nicht genug.

Im Dokumentarfilm drückt Muti seine Liebe für die italienische Opernmusik aus. "Mein Traum ist, dass Zuschauer, die italienische Opernmusik hören, dies mit dem selben heiligen Respekt tun, mit dem sie Musik von Wagner, Strauss oder Mozart hören", sagte Muti.

Am kommenden Sonntag (29. November) dirigiert Muti im Theater Alighieri in Ravenna das Jugendorchester "Cherubini". Das Konzert wird um 11 Uhr auf der Webseite http://www.ravennafestival.live gestreamt. Das Konzert gilt als Abschluss der 31. Ausgabe des Ravenna Festivals. Damit reagiert Muti auf den Kultur-Stillstand in Italien, wo Theater, Opernhäuser und Konzerthallen seit dem 26. Oktober geschlossen sind.

Muti soll am 1. Jänner 2021 das Neujahrskonzert in Wien dirigieren.