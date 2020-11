Mutmaßliche Suchtgifthändler in Wien festgenommen

Größere Mengen an Marihuana sichergestellt. - BILD

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei am 28. September in Wien drei mutmaßliche Suchtmittelhändler festgenommen. Bei Hausdurchsuchungen wurde zudem eine größere Menge an Marihuana sichergestellt, wie die Polizei-Pressestelle am Dienstag mitteilte.

Die Polizisten beobachteten die drei Tatverdächtigen beim Einladen mehrerer Behältnisse und stellten dann bei einer Fahrzeugkontrolle eine geringe Menge Suchtmittel, Bargeld und ein PH-Werte-Messgerät sicher. Bei anschließenden Hausdurchsuchungen in Wien-Favoriten, Traiskirchen und Deutsch-Brodersdorf in Niederösterreich wurden insgesamt 1.013 Marihuanapflanzen in Aufzucht, 929 Marihuanapflanzen in Blüte, rund 6,7 Kilogramm Marihuana sowie rund 25.000 Euro an Bargeld gefunden.