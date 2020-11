Mutmaßlicher Attentäter von Nizza wird in Paris weiterbehandelt

Der mutmaßliche Attentäter von Nizza wird rund eine Woche nach dem Anschlag mit drei Toten dpa-Informationen zufolge in einem Krankenhaus in Paris weiterbehandelt. Französische Medien berichteten, dass der 21-jährige Tunesier am Freitagnachmittag mit einem Flugzeug in die Hauptstadt geflogen worden sei.

Der Mann war bei dem Anschlag am vergangenen Donnerstag in der südfranzösischen Metropole von Sicherheitskräften schwer verletzt worden und lag seitdem in Nizza im Krankenhaus. Medien berichteten außerdem, dass der 21-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Die brutale Attacke war den Ermittlern zufolge islamistisch motiviert. Der Mann tötete demnach am frühen Donnerstagmorgen in einer Kirche im Zentrum der Stadt mit einem Messer zwei Frauen und einen Mann. Der mutmaßliche Angreifer war mit anderen Migranten über die italienische Insel Lampedusa nach Frankreich gekommen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte daraufhin verschärfte Grenzkontrollen an.