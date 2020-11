Mutmaßlicher Dieb attackierte in Wien Polizisten

Wollte Beamten Kopfstoß versetzen

Ein mutmaßlicher Dieb hat bei seiner Befragung in seiner Wohnung in der Klosterneuburger Straße am Samstagabend in Wien-Brigittenau versucht, die Polizisten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Der 26-jährige Österreicher wurde daraufhin festgenommen. Bei der Überstellung in den Arrest wollte Mann erneut einen Polizisten mit einem Kopfstoß attackieren, hieß es seitens der Polizei.

Die Polizei suchte den Verdächtigen auf, da ein 22-jähriger Taxilenker der Polizei gemeldet hatte, dass ein Fahrgast beim Aussteigen bei seiner Wohnadresse ein Mobiltelefon gestohlen haben soll. Die Beamten trafen dann den Verdächtigen - ebenso wie das Mobiltelefon des Lenkers - in der Wohnung an.