Mutmaßlicher Drogenhändler in Wien-Penzing festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen und Observationen des Landeskriminalamts Wien ist am Samstag ein 35-jähriger Mann in Wien-Penzing als mutmaßlicher Drogenhändler in seiner Wohnung festgenommen worden. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung stellten die Beamten über 500 Gramm Kokain, 200 Gramm Heroin und Bargeld in Höhe von 10.816 Euro sicher, gab die Landespolizeidirektion bekannt. Der gebürtige Nigerianer wurde in eine Justizanstalt überstellt.

Für einen 30-jährigen Ungarn klickten in der Nacht auf Sonntag in der Julius-Meinl-Gasse in Ottakring die Handschellen. Ein Zeuge hatte ihn beim Aufbrechen eines abgestellten Pkw beobachtet und die Polizei verständigt. Der 30-Jährige unternahm noch einen Fluchtversuch, als Beamte zur Stelle waren und ihn störten, kam allerdings nicht weit.