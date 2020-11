Mutmaßlicher Jihadist unter Migranten in Athen festgenommen

Soll Mitglied bei Terrormiliz IS gewesen sein

Griechische Antiterroreinheiten haben in der Nacht auf Donnerstag einen 27 Jahre alten Syrer festgenommen, der im Verdacht steht, Jihadist zu sein. Gegen den Mann sei ein Strafantrag wegen der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beantragt worden, wie die griechische Polizei mitteilte. Er habe zuletzt mit Frau und fünf Kindern im Athener Vorzeige-Flüchtlingslager Eleonas gelebt; dort sei bei der Festnahme belastendes digitales Material gesichert worden.

Griechische Medien veröffentlichten am Donnerstag ein Video, das den mutmaßlichen Terroristen im Jahr 2013 bei der Misshandlung von Schiiten zeigen soll. Nach Angaben der griechischen Polizei soll der Mann mit seiner Familie im März 2018 nach Griechenland eingereist sein und Asyl beantragt haben, um in ein anderes europäisches Land zu ziehen - in welches blieb zunächst unklar.