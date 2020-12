Mutter musste in Klinik - Deutsche Polizei kam zum Babysitten

Vater arbeitete Nachtschicht

Zum Babysitten ist eine Polizeistreife in Oberfranken in Deutschland ausgerückt. Eine Mutter von sechs Kindern musste in der Nacht auf Dienstag dringend ins Krankenhaus. Der Vater arbeitete Nachtschicht - und rief deshalb die Einsatzzentrale an. "Da der Familienvater fürchtete, anderweitig seine Stelle zu verlieren, habe er nicht nach Hause kommen können, um auf seine Kinder aufzupassen", berichteten die Beamten von dessen ungewöhnlichem Anliegen.

Kurzerhand fuhr deshalb eine Streife zur Wohnung der Familie in Schönwald (Landkreis Wunsiedel). "Um die Aufregung bezüglich ihrer kranken Mutter zu vergessen und um wieder einschlafen zu konnten, las eine junge Polizeibeamtin in Ausbildung den Kindern sogar noch eine Gute-Nacht-Geschichte vor", hieß es. Bis zur Rückkehr des 40 Jahre alten Vaters passten die Beamten auf die sechs - in der Zwischenzeit schlafenden - Kinder auf.