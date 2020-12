Eine 58-jährige Frau und ihr 27-jähriger Sohn sollen in Villach Cannabis gezüchtet haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden in der Wohnung der Frau eine Cannabis-Indoorplantage mit sieben blühenden Pflanzen, mehr als 60 Gramm Cannabis, eine Aufzuchtlampe und eine Zeitschaltuhr sichergestellt. Der Sohn gestand, bereits mehr als ein Kilogramm Cannabis gezüchtet zu haben, die Frau gab an, nicht beteiligt gewesen zu sein. Die beiden werden angezeigt.