Myanmar - Wie die Jugend des Landes um ihre Demokratie kämpft

"Bis zum Ende" gegen die putschenden Militärs - Drei Finger als Symbol des Protests

Überrascht von der Wucht der Ereignisse haben die Menschen von Myanmar einige Tage gebraucht, um den Schock des Staatsstreiches zu überwinden. Nun strömen vor allem die Jungen auf die Straße, getrieben von der Wut auf die putschenden Militärs und dem Wunsch nach fortschreitendem demokratischen Wandel. "Wir haben die Bereitschaft, die Wut und die Angst", sagt Aye. Sie wurde 1988 geboren, dem Jahr , in dem die Militärjunta das letzte Mal einen Volksaufstand blutig niederschlug.

Der Aufstand vor mehr als 30 Jahren markierte auch den Beginn des Aufstiegs von Myanmars Freiheitsikone Aung San Suu Kyi. Die 75-jährige Friedensnobelpreisträgerin und De-facto-Regierungschefin des südostasiatischen Landes war am vergangenen Montag im Zuge des Militärputsches festgesetzt worden.

Auf den Straßen der Wirtschaftsmetropole und ehemaligen Hauptstadt Rangun fordern unzählige Demonstranten nun die Freilassung ihrer Nationalheldin. Sie tragen gerahmte Bilder von "Mutter Suu" durch die Straßen, das Konterfei der "Lady" schmückt T-Shirts, Fahnen und Transparente. Zwischen den bis zu 100.000 Protestteilnehmern am Sonntag schimmert überall die Farbe rot. Sie steht für die Partei von Suu Kyi.

"Ich verachte den Militärputsch und habe keine Angst vor einer Niederschlagung", sagt die 20-jährige Studentin Kyi Phyu Kyaw. "Ich werde jeden Tag mitmachen, bis Mutter Suu befreit ist." Ein Großaufgebot der Bereitschaftspolizei hat Straßenzüge abgesperrt, Wagen mit Wasserwerfern stehen bereit - doch zunächst lässt die Militärführung die Menschen gewähren.

Immer wieder treten Demonstranten an die Polizisten heran und stecken ihnen Rosen in die Armbeuge oder ans Revers. Vorbeilaufende Menschen strecken als Zeichen des Protests drei Finger in die Luft - ein Widerstandssymbol, das der Filmreihe "Tribute von Panem" entnommen ist und als Geste des Widerstands einer unterdrückten Gesellschaft gilt. Das Zeichen wird seit einiger Zeit immer wieder vor allem von jungen Leuten eingesetzt, so auch bei den Protesten gegen Militär und Königshaus in Myanmars Nachbarland Thailand.

Die Geste mit den drei ausgestreckten mittleren Fingern ist in der Romanvorlage ursprünglich ein respektvoller Gruß der unterdrückten Bewohner von Distrikt 12 aus "Die Tribute von Panem". Er wird im Lauf der Reihe zu einem Erkennungssymbol des Widerstands gegen die zynische Willkürherrschaft in dem Fantasieland Panem.

In Thailand wurde das Handzeichen zum Symbol des Protests gegen die den Staat kontrollierenden Militärs. Es kam sogar zu Festnahmen wegen der rebellischen Geste. Der dritte Teil der Filmreihe mit Hollywood-Star Jennifer Lawrence in der Hauptrolle wurde in zahlreichen Kinos in Thailand aus dem Programm genommen, weil die Militärs ein Überspringen der Revolte aus dem Film fürchteten.

Zurück nach Myanmar: "Wir werden bis zum Ende kämpfen", sagt Ye Kyaw, ein 18-jähriger Wirtschaftsstudent. "Die nächste Generation kann nur Demokratie haben, wenn wir diese Militärdiktatur beenden." Mit dem Putsch am vergangenen Montag fand eine zehnjährige Phase des demokratischen Wandels in Myanmar ein jähes Ende. Vor dieser Hinwendung zur Demokratie war das ehemalige Birma seit der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1948 fast fünf Jahrzehnte lang von einer Militärjunta geführt worden.

Der Demokratieaktivist Mya Aye wurde während des Putsches mitten in der Nacht von Soldaten aus seinem Haus eskortiert. "Er hatte einen kleinen Rucksack an der Tür mit Kleidung und Zahnpasta vorbereitet", berichtet seine Tochter. Der 54-Jährige habe zuvor von den Gerüchten eines bevorstehenden Staatsstreichs gehört gehabt. "Er wurde zuvor schon zweimal verhaftet, er ist daran gewöhnt", erzählt die Tochter über ihren Vater, der wie viele Kritiker der Generäle Jahre in Haft verbracht hat.

Trotz des harten Vorgehens gegen die demokratische Führung des Landes weitete sich auch in der zweitgrößten Stadt Mandalay der Protest am Wochenende aus. Sogar in der 2005 gegründeten Hauptstadt Naypyidaw, eine riesige von den Militärs aufgezogene Reißbrettstadt im Zentrum des Landes, gingen einige Demonstranten auf die Straße - und in Tattoo-Studios. Menschen ließen sich dort den Schriftzug "Kabar Ma Kyay Bu" stechen, die Zeile eines alten Revolutionsliedes: "Bis zum Ende der Welt werden wir nicht vergessen."