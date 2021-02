Myanmars Militärführung lässt an Feiertag über 23.000 Gefangene frei

Aktivisten: Mehr als 260 Festnahmen seit dem Putsch vor knapp zwei Wochen

Myanmars Militärjunta hat knapp zwei Wochen nach ihrer Machtergreifung anlässlich eines Feiertags mehr als 23.000 Gefangene freigelassen. "Der Staatsverwaltungsrat hat die Strafe von 23.314 Gefangenen erlassen", meldete die staatliche Zeitung "Global New Light of Myanmar" unter Verwendung der offiziellen Selbstbezeichnung der Militärführung am Freitag. Seit dem Putsch wurden jedoch zahlreiche Unterstützer der abgesetzten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi inhaftiert.

Trotz anhaltender Massenproteste gegen die Militärführung wurden nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Unterstützungsverein für politische Gefangene bisher mehr als 260 Menschen festgenommen. Viele von ihnen gehören der Nationalen Liga für Demokratie, der Partei von Suu Kyi an. Etwa 20 seien wieder freigelassen worden. Die Sicherheitskräfte setzten in den vergangenen Tagen vermehrt auch Gewalt gegen die Demonstranten ein.

Massenentlassungen aus den überfüllten staatlichen Gefängnissen sind in dem asiatischen Land an wichtigen Feiertagen üblich. Einer weiteren Meldung zufolge wurden auch 55 ausländische Gefangene freigelassen. Beide Dekrete sind den Berichten zufolge von Junta-Chef Min Aung Hlaing unterzeichnet.