"Mythos Ludwig Van" in Baden verlängert

Ausstellung im Kaiserhaus bis 2. Mai 2021 zu sehen

Die Ausstellung "Mythos Ludwig Van" in Baden wird verlängert. Sie ist laut einer Aussendung vom Dienstag nunmehr bis 2. Mai 2021 zu sehen. Anlass der Schau ist der 250. Geburtstag des Komponisten.

Im Kaiserhaus zu sehen sind Reliquien wie eine Original-Haarlocke und ein Stück der Schädeldecke sowie das restaurierte Hammerklavier, auf dem Beethoven bei seinen Aufenthalten in Baden gespielt hat. Ausgestellt sind auch ein Hörrohr und eine Originalbrille. Ein Gehstock mit Elfenbeingriff erinnert an die Spaziergänge des Komponisten in der Natur. Gezeigt werden zudem drei originale Schriftstücke mit Beethovens Handschrift.

(S E R V I C E - "Mythos Ludwig Van", Kaiserhaus Baden, Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10.00 bis 18.00 Uhr, bis 2. Mai 2021 verlängert, www.kaiserhaus-baden.at)