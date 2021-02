Nach 15 Jahre dauernder Problemehe: Adidas verkauft Reebok

Adidas zieht bei Tochter Reebok die Zügel an Der Sportartikelhersteller Adidas nimmt seine US-Problemtochter Reebok in Nordamerika kürzer an die Leine. Künftig fallen beide Marken unter die Leitung von Manager Patrik Nilsson, der zuvor in den USA nur für Adidas zuständig war, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.