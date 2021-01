Nach Annäherung an Israel: Umfassende US-Finanzhilfen für den Sudan

Khartum unterzeichnet Abraham-Abkommen zur Normalisierung der Beziehung mit Israel

Nach der Annäherung an Israel stellen die USA umfassende Finanzhilfen für den Sudan bereit. Während eines Besuchs in dem nordafrikanischen Land am Mittwoch firmierte US-Finanzminister Steven Mnuchin einen Vertrag, der dem Staat unter anderem Zugang zu jährlich mehr als einer Milliarde Dollar der Weltbank verschafft. Die US-Botschaft in Khartum verkündete kurz darauf die Unterzeichnung des "Abraham-Abkommens" zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel durch den Sudan.

"Wir gratulieren der zivil geführten Übergangsregierung zur heutigen Unterzeichnung der Abraham-Abkommenserklärung, die den Sudan auf seinem transformativen Weg zu Stabilität, Sicherheit und wirtschaftlichen Möglichkeiten voranbringen wird", teilte die Botschaft auf Twitter mit.

Die Vereinigten Staaten hatten den Sudan am 14. Dezember formell von ihrer schwarzen Liste der Terrorunterstützer gestrichen - als Gegenleistung für die Annäherung an Israel. Washington stellte daraufhin hunderte Millionen Dollar an Hilfsgeldern für den Sudan bereit.

Am Mittwoch unterzeichneten die amtierende sudanesische Finanzministerin Hiba Ahmed und Mnuchin "eine Absichtserklärung, um eine Überbrückungsfinanzierung zur Begleichung der sudanesischen Zahlungsrückstände bei der Weltbank am selben Tag bereitzustellen", erklärte die Regierung in Khartum. Der Schritt ermögliche dem Sudan, "zum ersten Mal seit 27 Jahren wieder Zugang zu jährlichen Finanzmitteln der Weltbank in Höhe von über einer Milliarde Dollar zu erhalten".

Der Sudan kämpft mit einem chronischen Mangel an harter Währung und einer massiven Inflation, die die Kaufkraft aller Gesellschaftsschichten getroffen hat. Die Auslandsschulden des Landes werden auf rund 60 Milliarden Dollar geschätzt.

Das Land befindet sich in einer Übergangsphase, seit das Militär den langjährigen Präsidenten Omar al-Baschir im April 2019 nach monatelangen Massenprotesten gestürzt hatte. Die Übergangsregierung aus Vertretern der Zivilbevölkerung und des Militärs versucht seitdem, das Land wieder zu öffnen.