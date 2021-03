Nach Anti-Militär-Rede: Myanmars UN-Botschafter bleibt vorerst im Amt

Stellvertreter reichte Rücktritt ein

Nach einer emotionalen Rede gegen den Putsch in Myanmar bleibt der UN-Botschafter des Landes vorläufig doch im Amt. Der von der neuen Militärführung in Myanmar als Ersatz für den in Ungnade gefallenen Kyaw Moe Tun vorgesehene bisherige Stellvertreter Tin Maung Naing reichte nach Angaben der Vereinten Nationen vom Donnerstag seinen Rücktritt ein. Damit bleibt Kyaw Moe Tun laut UN vorerst der Botschafter.

Hintergrund ist, dass die - international nicht anerkannte - Militärführung den Diplomaten eigentlich wegen "Hochverrats" entlassen hatte. Danach hatte es Verwirrung darum gegeben, wer Myanmar nun vor den Vereinten Nationen vertritt. Botschafter Kyaw Moe Tun hatte sich am vergangenen Freitag in einer Rede vor den UN zur entmachteten gewählten Zivilregierung des Landes bekannt und die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, der Machtübernahme durch die Militärjunta ein Ende zu setzen.

Zum Abschluss seiner etwa zehnminütigen Rede in New York formte er mit drei Fingern einen Gruß, der auch von den Demonstranten in Myanmar benutzt wird. Am 1. Februar hatte das Militär in Myanmar gegen die faktische Regierungschefin Suu Kyi geputscht. Die 75-Jährige hatte die Parlamentswahl im November mit klarem Vorsprung gewonnen. Seit dem Umsturz hat es immer wieder Massenproteste in Myanmar gegeben. Das Militär hat zuletzt mit zunehmender Härte versucht, den Widerstand zu brechen.