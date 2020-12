Nach Brand in Bad Aussee: Todesopfer ist 78-jährige Bewohnerin

Ursache noch unklar

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Bad Aussee, bei dem am Dienstag eine Frau ums Leben gekommen war, ist nun ihre Identität geklärt: Es handelt sich um die 78-jährige Bewohnerin, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit. Sie befand sich zum Zeitpunkt des Feuers allein im Haus. Die Ursache für den Brand konnte indessen noch nicht ermittelt werden.

Flammen und Rauch waren am Dienstag gegen 9.00 Uhr von Nachbarn wahrgenommen worden. Sie riefen die Einsatzkräfte, doch die Feuerwehrleute konnten wegen der starken Hitze vorerst nicht in das Haus vordringen. Nach einem Außenangriff war es ihnen dann möglich in die Brandruine zu gehen. Dort fanden sie die Leiche der Frau.