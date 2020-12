Betagte Bewohnerin erholte sich nicht mehr

Eine 93-jährige Frau aus Leoben, die am 20. Dezember aus ihrer brennende Wohnung gerettet worden war, ist wenige Tage später im LKH Graz gestorben. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag in einer Aussendung mit. Sie war bereits in einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand ins Spital gebracht worden. Dort starb sie dann am 27. Dezember. Ursache für das Feuer dürfte ein Defekt bei einer Heizdecke gewesen sein.