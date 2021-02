Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro

Die Ursache des Brandes eines Stallgebäudes am Aschermittwoch im südsteirischen Straß (Bezirk Leibnitz) ist geklärt: Ausgehend von einem Defekt an einer Lampe im Obergeschoß des Stalls hatte sich Heu entzündet, das Feuer griff dann auf das gesamte Objekt über, wie Ermittler des Landeskriminalamtes herausfanden. Der Bauer hatte noch rechtzeitig seine sechs Rinder und drei Fahrzeuge retten können, teilte die Polizei am Donnerstag mit.