Nach Brand: Tauerntunnel in Richtung Salzburg einspurig befahrbar

Am Montag wird Unfallstelle noch einmal inspiziert - Lkw hatte 19 Tonnen Desinfektionslösung geladen - BILD

Nach dem Brand eines Lkw-Anhängers Samstagfrüh war der Tauerntunnel in Fahrtrichtung Salzburg auch am Sonntag weiterhin nur einspurig befahrbar. Am Montag werde die Brandstelle erneut inspiziert, dann entscheide sich, ob beide Fahrspuren freigegeben werden können, sagte ASFINAG-Sprecher Walter Mocnik am Sonntag zur APA.

Am Samstag war gegen 6.00 Uhr ein Lkw mit Sattelanhänger von Villach in Richtung Salzburg im Tunnel gefahren. Das Fahrzeug hatte 19 Tonnen alkoholischer Desinfektionslösung geladen. Laut Polizei ist ein Anhängerreifen - vermutlich wegen eines technischen Defekts - in Brand geraten. Der 46-jährige Lenker aus der Türkei bemerkte das Feuer, fuhr noch in eine Pannenbucht und versuchte den Brand zu löschen. In Begleitung einer Polizeistreife begab sich der Mann mit dem abgehängten Zugfahrzeug aus dem Tunnel. Er wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehren von Zederhaus und Flachgau löschten den Brand.

Nach dem Abtransport des Lkw-Anhängers, der Reinigung des Brandbereichs, Kontrolle der Schäden und dem Austausch verschmorter Leitungen wurde der Tunnel am Samstag gegen 16.20 Uhr einspurig für den Verkehr freigegeben.