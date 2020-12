Nach Einbruch im Burgenland: Verdächtiger in Tschechien gefasst

62-Jähriger hatte bei gescheitertem Diebstahlsversuch DNA-Spuren hinterlassen - Nach Österreich überstellt

Beim Einbruch in einen Landtechnikbetrieb in Deutsch Schützen (Bezirk Oberwart) war im Mai ein Unbekannter vom Besitzer gestört worden. Der Mann verließ ohne Diebesgut den Tatort, zurück blieb aber seine DNA, berichtete die Polizei am Mittwoch. Mitte Dezember wurde der 62-Jährige in Tschechien festgenommen und am Dienstag am niederösterreichischen Grenzübergang Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) burgenländischen Beamten übergeben.

Der Verdächtige war laut Polizei dabei, eine Vielzahl Maschinen und Geräte aus der Firma zu stehlen, als ihn der Besitzer überraschte. Nach der Ausforschung des Mannes erwirkte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt einen europäischen Haftbefehl, den tschechische Polizisten vor gut zwei Wochen vollzogen. Mittlerweile sitzt der 62-Jährige in der Justizanstalt Eisenstadt in Haft.