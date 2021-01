Nach Ende der Kämpfe um Berg-Karabach: Zahl der Toten steigt

Immer noch werden Leichen geborgen

Elf Wochen nach Ende der Kämpfe in der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus werden noch immer die sterblichen Überreste vermisster Soldaten und Zivilisten geborgen. Die Behörden von Berg-Karabach veröffentlichten am Dienstag die Namen von 65 weiteren gefallenen Soldaten. Nach Angaben der armenischen Gesundheitsministerin Anait Awanesjan wurden bisher mehr als 3.450 Leichen identifiziert. Jeden Tag kämen 30 weitere hinzu.

Offen ließ die Ministerin, wie viele Leichen noch forensisch untersucht werden müssen. Die Behörden gehen von Hunderten aus. Medienberichten zufolge reicht der Platz in den Leichenhallen nicht mehr aus, so dass auch Kühlhallen von Unternehmen genutzt werden müssten. Die Opposition in Armenien schätzt die Zahl der Toten allein auf armenischer Seite auf mehr als 6.000. Aserbaidschan sprach zuletzt von bisher mehr als 1.000 identifizierten Leichen.

Nach bisherigen Angaben Armeniens und Aserbaidschans wurden insgesamt weit mehr als 4.700 Menschen getötet, die meisten von ihnen waren Soldaten. Die neuen Kämpfe um Berg-Karabach hatten am 27. September begonnen und dauerten bis zum 9. November. Dabei hatte sich Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er Jahre verlorenen Gebiets zurückgeholt. Die Waffenruhe war unter Vermittlung Russlands zustande gekommen. Moskau hat fast 2.000 Friedenssoldaten in die Region geschickt. Der Konflikt selbst ist schon jahrzehntealt.

Steigende Todeszahlen dürften den armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan weiter innenpolitisch unter Druck setzen. Die Opposition macht ihn persönlich für die Niederlage gegen Aserbaidschan verantwortlich und fordert seinen Rücktritt. Der 45-Jährige lehnte das ab und stellte für dieses Jahr Neuwahlen in Aussicht.

Der frühere Ministerpräsident Wasgen Manukjan, den die Opposition als Nachfolger für Paschinjan aufgestellt hat, sagte, er werde die Abstimmung boykottieren. Eine Teilnahme sei "einfach unmöglich". Darauf habe er sich mit den anderen Oppositionsparteien verständigt.