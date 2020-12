Nach Felssturz auf Tiroler Landesstraße Notumfahrung errichtet

Rund fünf Tonnen schwerer Felsblock war auf Pitztalstraße gestürzt

Nachdem Mitte November ein rund fünf Tonnen schwerer Felsblock im Gemeindegebiet von St. Leonhard (Bezirk Imst) auf die Pitztalstraße (L16) gestürzt war, ist nun eine Notumfahrung für den Gefahrenbereich errichtet worden. Ein weiterer instabiler Felsturm drohe abzubrechen, teilte das Land in einer Aussendung mit. Die Notumfahrung soll am Freitag um 15.00 Uhr in Betrieb gehen.

"Mit dieser temporären Umfahrung gewährleisten wir die Erreichbarkeit des hinteren Pitztals mit den Ortsteilen Plangeross, Tieflehn, Mandarfen sowie des Skigebiets. Auch der Weiler Weißwald hat wieder eine sichere Anbindung", erklärte LHStv. und Straßenbaureferent Josef Geisler (ÖVP). Die Umfahrungsstraße werde solange bestehen bleiben, bis der Gefahrenbereich nachhaltig geschützt und die sichere Befahrbarkeit gewährleistet sei.

"Das gemeinsam mit der Wildbach- und Lawinenverbauung in Ausarbeitung befindliche Schutzkonzept sieht die Errichtung eines Steinschlagschutzdamms vor", so Geisler. Dieser soll voraussichtlich im Herbst 2021 fertig und die Pitztalstraße dann wieder durchgängig befahrbar sein.

Bisher sorgte eine mit einem installierten Überwachungssystem gekoppelte Ampelanlage für die Passierbarkeit des Gefahrenbereichs. Um im Bedarfsfall rasch aus dem Gefahrenbereich zu kommen, war jedoch eine Mindestgeschwindigkeit von 50 km/h notwendig. "Da diese Mindestgeschwindigkeit im Winter eine Herausforderung darstellt und auch nicht von allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern erreicht wird, haben wir uns zum Bau der Umfahrung entschlossen", führte Johannes Monz vom Baubezirksamt Imst aus. Nach Fertigstellung des Steinschlagschutzdamms soll die Notumfahrung rückgebaut werden.